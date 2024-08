Malmo-PAOK Qualificazioni Champions League 06-08-2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Rydstrom perde Cornelius e Moisander Lucescu con i nuovi arrivi

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 5 agosto 2024) Passate attraverso un turno di qualificazione che ha dato qualche grattacapo,di affrontano per continuare la loro corsa verso la fase a gironi di. La squadra di Rydstroem ha pure beneficiato della sosta in campionato per preparare al meglio la gara, e ha potuto far riposare anche qualche giocatore nella sfida di ritorno persa sul campo InfoBetting: Scommesse Sportive e