Malgioglio debutta negli USA e commenta l’addio di Goggi a Tale e Quale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo l’impegno con Amici di Maria, Cristianoadesso si sta godendo l’estate e tra una serata e l’altra trova anche il tempo per andare a trovare il suo giovane fidanzato a Istanbul. Ma a parte concerti e bei turchi, Cristiano ha avuto un’importante proposta da parte di un famoso produttore statunitense Il cantautore di Fernando ha rivelato a La Repubblica che a novembre girerà delle puntate di Beautiful, la storica soap opera americana. “In autunno sarò sul set di Beautiful. Ho incontrato il produttore e mi ha chiesto di fare parte del cast: è una cosa paz-ze-sca. Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: “Do you speak english?, farebbe una parte nella soap?”. “Ma certo”, gli ho risposto, “io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie”.