L’oroscopo di martedì 6 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2024)die le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Mercurio retrogrado in Vergine segna un periodo di introspezione e attenzione cauta, fino al 28. Il segno fortunato é il Toro e il segno sfortunato i Pesci.