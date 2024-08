Lo Washington Post ammette | le sanzioni USA causano danni e confusione pure in USA e in Occidente senza portare alcun risultato utile

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una lunga analisi condotta dallorivela risultati sconcertanti a proposito dello strumento di coercizione americano per eccellenza: le. La politica estera di presidenti sia repubblicani che democratici si è basata per decenni sul sistema dellecontro i soggetti sgraditi in giro per il mondo. Epfinora nessuno degli avversari colpiti è caduto, anzii sono sopravvissuti alle raffiche sanzionatorie e in certi casi si sonorinforzati. Cuba, Siria, Iran e Russia sono esempi lampanti. Nell’ottica americanocentrica in cui chi gli Stati che non aderiscono all’ordine mondiale a guida USA vengono automaticamente descritti come “dittature” e “regimi autoritari”, loha osatoalla luce la parte scomoda di questa visione.