Lo scultore-giocattolaio che strizza l’occhio all’ingegneria meccanica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arthur Ganson, nato a Hartford, Connecticut, nel 1955, è unoamericano famoso per le sue opere cinetiche attraverso le quali indaga temi esistenziali senza pedanteria ma sempre con leggerezza prosaica. L’artista definisce il suo lavoro come una fusione di ingegneria, coreografia e ironia, con il gioco che costituisce una parte essenziale della sua visione del mondo. Oltre alla sua produzione artistica, Ganson è, infatti, l’inventore di Toobers & Zots, un set di giocattoli commerciali flessibili e astratti che possono essere assemblati in varie forme. Nonostante la sua indipendenza e la sua lontananza dal mondo dell’arte convenzionale, Ganson ha guadagnato fama attraverso numerose mostre, soprattutto presso le più prestigiose università americane, specialmente quelle di ingegneria.