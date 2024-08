LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi e Rossetti al comando a metà seconda serie 4 errori per Bartolomei Cassandro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:09 10 piattelli per parte: Francia e India stanno sparando bene 11:07 Inizio positivo per Francia e India. 11:04 Adesso dobbiamo solo capire come si comporteranno gli altri. Occhio all’India e alla Francia.