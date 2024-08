LIVE – Stati Uniti-Brasile 1-0 26-24 0-0 | volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il torneodidei Giochi Olimpici diè pronto ad entrare nel vivo. Archiviata la fase a gironi, le squadre qualificate si sfidano ora nei turni eliminatori, che partono dai quarti di finale. Gli, primi classificati della Pool C e fino ad ora imbattuti nella rassegna a cinque cerchi, si prepara ad affrontare il. La nazionale sudamericana ha condiviso la Pool B con l’Italia, concludendo il girone con una sola vittoria e due sconfitte, un insieme di risultati che hanno portato la squadra ha terminare in terza posizione. Ora, però, è tutto da rifare e sarà scontro diretto tra le due squadre. Chi avrà la meglio dovrà sfidare la vincitrice tra Slovenia e Polonia. Il fischio di inizio è in programma per le ore 21:00 di lunedì 5 agosto. Chi conquisterà il pass per la semifinale? Non resta che scoprirlo insieme! Sportface.