LIVE Nicolai Cottafava-Partain Benesh Olimpiadi beach volley in DIRETTA | azzurri in campo per gli ottavi

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladelle sfide della nona giornata del torneo olimpico didi Parigi 2024. Ultima coppia in gara per l’Italia neglidi finale maschile conche sfidano gli statunitensi. Nona giornata di gare sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium, l’impianto costruito ai piedi del monumento più famoso di Parigi che è anche simbolo di questi Giochi. Non c’è più possibilità di appello: l’Italia si aggrappa alla sua ultima coppia rimasta in gara ai Giochi,che sfidano una delle coppie emergenti, gli statunitensi. Inmaschile glidi finale non lasciano un attimo di tregua agli appassionati con altre quattro sfide straordinarie in programma oggi.