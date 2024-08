LIVE – Francia-Germania 18-25 26-28 0-0 volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Laè pronta a sfidare lanei quarti di finale del torneo didei Giochi di. I padroni di casa hanno concluso la fase a gironi in seconda posizione nella Pool A, alle spalle solo della Slovenia e avendo collezionato un’unica sconfitta. Risultato analogo per la nazionale tedesca che, impegnata nella Pool C, ha concluso dietro gli Stati Uniti. Si apre però ora una nuova fase del torneo, con le due squadre pronte a dare il tutto e per tutto per staccare un pass che proietterebbe la compagine vincente in semifinale. La formazione vincitrice, dovrà sfidare la vincitrice tra Italia e Giappone. Il fischio di inizio della partita è in programma per le 17:00 di lunedì 5 agosto. Chi avrà la meglio? Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la partita, con unatestuale che verrà aggiornata in tempo reale.