LIVE – Finale trave e corpo libero ginnastica artistica | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilindelle ultime due finali di specialità dellafemminile alledi. Dopo le emozioni della prova a squadre, quando le Fate ci hanno regalato una delle gioie olimpiche più belle della nostra storia recente con la medaglia d’argento, Manila Esposito e Alice D’Amato provano a stupire ancora. Alice ha già sfiorato un’altra medaglia sia nellaall-around che in quella alle parallele. Oggi entrambe le azzurre saranno impegnate in due finali, ovvero. Alle 12:38 si parte con quest’ultimo esercizio, mentre l’atto conclusivo delè previsto per le 14:22. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la gara.