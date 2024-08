Lite finisce in tragedia | 24 enne ucciso a coltellate

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 agosto 2024) E’ statocon dueall’addome dopo una violentacon un coetaneo. E’ morto così, a Pontecorvo, un ventiquattrdi origini straniere che poco dopo le due della scorsa notte ha iniziato a discutere in via San Giovanni Battista con un suo coetaneo. In pochi minuti l’alterco è degenerato e uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha colpito all’addome in rivale.