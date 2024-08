L’incendio minaccia le case e un’azienda agricola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ore di paura nel pomeriggio di in località Collemincio nel comune di Valfabbrica. Un incendio hatoe diverse abitazioni. A evitare il peggio ci hanno pensato i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti e hanno spento le fiamme. La telefonata di richiesta di soccorso è arrivata al 115 pochissimi minuti prima delle 16. Le fiamme interessavano una vasta zona di sterpaglie su una collina pericolosamente vicina, come detto, a un gruppo di abitazioni e a. Sono stati coinvolti una squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, la squadra Aib (Antincendio boschivo) da Perugia, il direttore delle operazioni di spegnimento e un’altra squadra dalla sede centrale di Perugia. Non solo: è intervenuto un canadair. Ha operato vari sganci d’acqua, infatti, anche il Drago 124 proveniente da Arezzo.