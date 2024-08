L’Easter Egg in Deadpool e Wolverine su Daredevil che sicuramente ti sei perso

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,non ha deluso le aspettative dei fan, regalando una serie di cameo sorprendenti e momenti indimenticabili. Ora che il film è nei cinema da più di una settimana, i Marvel Studios hanno iniziato a rivelare alcuni deinaggi di supporto e cameo più entusiasmanti. Attenzione: piccoli spoiler perin arrivo! Procedete con cautela se non avete ancora visto il film.Egg inUno dei cameo più intriganti è quello di Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin. Nel film, Cassandra Nova ha un gruppo di cattivi al suo servizio, tra cui una variante di Bullseye dal precedente franchise didella Fox. Sebbene Colin Farrell non compaia nel film, un’altra variante delnaggio, interpretata da Curtis Small, si distingue per lo stesso iconico tatuaggio sulla fronte.