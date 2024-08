Le Olimpiadi di Parigi continuano a essere un tripudio di orologi bellissimi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dal punto di vista di chi ama gli, oggi è probabile che una partita dell'NBA sia altrettanto, se non più eccitante di quanto lo sia Watches & Wonders. Si può, quindi, immaginare cosa possa accadere in occasione di un evento sportivo delle dimensioni e della portata delledi: un vero e proprio delirioero. Day-Date, RM e Speedy, oh mio Dio! Soprattutto Speedy, dal momento che questo è un evento cronometrato Omega. Sembra un pensiero esagerato? Dai un'occhiata ad alcuni tra glipiù belli che abbiamo visto al polso degli illustri presenti, da Tom Cruise a Shaun White fino a Jayson Tatum e altri ancora.