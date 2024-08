Latina In corso interventi in viale della Stazione all’incrocio con via del Murillo

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 5 agosto 2024)– “Continuano i lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Nella giornata di oggi sono insu parte di, in particolare dall’intersezione di via delfino al cavalcavia”. Queste le parole del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che sottolinea l’importanza che l’amministrazione guidata dalla sindaca L'articolo/ Inincon via delTemporeale Quotidiano.