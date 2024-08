La strada di Cormac McCarthy

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) “La” è il romanzo post-apocalittico dello scrittore statunitense. Pubblicato nel 2006, edito dalla Collana Supercoralli per Einaudi nel 2007, ha riscosso un enorme successo mondiale. Vincitore dei premi James Tait Black Memorial Prize e Premio Pulitzer, ha avuto anche un adattamento cinematografico con il film “The Road”. Qual è la “” giusta in un mondo destinato a morire? La domanda che ci siamo posti è davvero criptica. Il romanzo racconta la storia di un padre alle prese con la crescita del figlio in un mondo post-apocalittico. Ci troviamo catapultati in scene violente, omicidi, morte e disperazione. Non è un romanzo per tutti, le scene descritte talvolta sono raccapriccianti, cruente e davvero atroci.