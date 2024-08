La prossima avversaria di Imane Khelif | “In passato ha perso contro donne abbiamo entrambe due pugni”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2024) Janjaem Suwannapheng si giocherà la finale del torneo di pugilato alle Olimpiadil'algerina, sulla quale ancora soffia il vento delle polemiche per la vicenda legata al suo livello di testosterone. La thailandese non ha pregiudizi e promette battaglia: "Non avrò paura perché saremo alla pari, siamoumane,due pugni".