Kate Middleton non è un' arrampicatrice Non è gelosa e ha sempre ignorato i pettegolezzi su William | l' intervista al biografo Robert Jobson

(Di lunedì 5 agosto 2024) La principessa del Galles non aveva un piano per sposare. Ha cercato una via di rappacificazione con Meghan e Harry ma ora manca la fiducia. La sua vita oggi è scandita dallo sport e dagli impegni con i figli. La vera, secondo, autore di Catherine, la principessa del Galles