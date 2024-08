K I S S | Intelligenza artificiale nell' aviazione

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un po’ spaventa, un po’ sorprende, come in tutti gli altri campi delle attività umane nei quali, anche senza saperlo, ormai la troviamo. Eppure l’, seppure ancora molto più simile a una enorme raccolta di informazioni che vengono analizzate per ricavarne dati, è presente già da qualche tempo nel settore aerospaziale e, in particolare, in quello dell’commerciale.