Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti | la Toscana nella storia del tennis

(Di lunedì 5 agosto 2024), ladelcon le medaglie olimpiche dei dueti azzurri alle Olimpiadi di Parigi., 28 anni, di Bagni di Lucca, insieme a Sara Errani ha vinto il primo oro alle Olimpiadidell’Italia del, 22 anni, di Carrara, ha vinto la medaglia di bronzo cento anni dopo la precedente medaglia azzurra alle Olimpiadi, un bronzo 1924.ha ceduto solo al fenomeno Djokovic, 37 anni e non sentirli, fantastico oro olimpico davanti a Carlos Alcaraz: “Sul podio con due alieni come Djokovic e Alcaraz posso dire di aver vinto l’oro degli umani”.uscito dal campo con la standing ovation del pubblico e dello stesso Djokovc.il primo ad applaudire Djokovic per l’oro olimpico.in tribuna a tifare pere Sara.