Italia Under 19 i convocati di Bollini | tutti 2006 e ben sei 2007

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le convocazioni di Alberto, tornato sulla panchina dell’19, in vista dei prossimi impegni degli Azzurrini Il ct dell’19 Alberto, appena tornato in panchina dopo il passaggio di Corradi nell’20, ha reso note le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini, che giocheranno in una doppia sfida contro la