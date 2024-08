Italia-Grecia pallanuoto oggi in tv orario Olimpiadi 2024 | programma formazioni streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Settebello ha bisogno di un punto per chiudere al primo posto nel Girone A del torneo dellamaschile alledi Parigi, lunedì 5 agosto, l’affronterà alle ore 15.10 lanel quinto ed ultimo turno della prima fase. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La direttaper gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la direttagratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.