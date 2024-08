Israele allerta per attacco Iran | Oggi giorno chiave

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) –si prepara all’dell’, lunedì 5, rischi di diventare uncruciale nella crisi in Medio Oriente. Proprio in queste ore, secondo informazioni e news provenienti da Tel Aviv e Washington, sarebbe prevista l’azione di Teheran. Lo scenario è delineato dal sito Axios, che cita funzionari americani e israeliani: l’e i suoi alleati sarebbero pronti alla rappresaglia dopo l’uccisione del capo militare di Hezbollah, Fuad Shukr, e del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran. L’, nelle ultime ore, ha respinto gli sforzi degli Stati Uniti e di paesi arabi per mitigare la risposta.