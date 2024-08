Isabelle Colonna l' ultima regina 40 anni fa moriva la gran signora di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2024) In un torrido venerdì di fine luglio, turisti dell’overtourism sfrecciano in macchinine da golf per piazza Venezia adove le ciminiere della metro C insieme ai monopattini rendono tutto simile Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti