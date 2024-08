Ipotesi revisione tassa di soggiorno sale fino a 25 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'imposta dipotrebbe essere estesa a tutti i Comuni che vorranno applicarla (non solo ai capoluoghi o a quelli turistici o considerati città d'arte). In più potrebbe essere rimodulata: si parte da un importoa 5nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100e siad un massimo di 25al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750a notte). Lo prevede una norma, ancora in fase di bozza, che potrebbe essere inserita in un prossimo decreto. E' stabilito anche che gli incassi vengano destinati non solo ad interventi nel settore del turismo ma anche a raccolta e smaltimento dei rifiuti.