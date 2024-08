Inchiesta Liguria Spinelli torna libero dopo tre mesi ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono stati revocati gli arrestiad Aldo, l’imprenditore coinvolto nell’per corruzione e finanziamento illecito ai partiti che riguarda anche l’ex governatore dellaGiovanni Toti e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale, tutti e tre rinviati a giudizio.98 giorni,quindi in libertà ma la giudice per le indagini preliminari ha comunque disposto l’interdittiva di 12dalle sue aziende, come suggerito anche dai pm che avevano dato il proprio parere favorevole alla revoca deipurché con il contestuale divieto di occuparsi della gestione delle società. A sbloccare la sua situazione è stata la cessione delle sue quote di maggioranza della holding, tramite donazione, al figlio Roberto, anche lui indagato e sottoposto a interdittiva.