Il trap Shade denuncia sono stato aggredito non nel Bronx ma sotto casa!

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - "". Il rapper, racconta su Instagram la sua disavventura avvenuta a Torino. Il 36enne, con più di 697 mila follower, in un reel prova a scherzare "La cosa paradossale è che non mi sia capitato nulla nell'ultima settimana nel Queens, a Brooklyn, a Harlem dove ho girato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ritorno in Italia,: bam! Questi due loschi individui siavvicinati, mi hanno messo al muro e uno mi ha messo la mano al collo iniziando a stringere forte", racconta, mostrando i segni della presa intorno al collo. "A quel punto, misentito in diritto di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via, come ho fatto. Hanno iniziato a urlare, hanno cercato di sgambettarmi. Poi siresi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, escappati.