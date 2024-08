Il rapper Shade aggredito sotto casa | Mi hanno messo al muro

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2024) Due malviventi loimmobilizzatola suadi Torino, al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti.è riuscito a divincolarsi e a chiedere aiuto, e lancia un messaggio agli hater: «Non mi alleno per menare le persone, mi sento in colpa anche per quel pugno che ho tirato»