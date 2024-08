Il Napoli alla prova del…9 E Kvara…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Iltra Osimhen e Lukaku: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Osimhen è a Castel di Sangro ed era anche a Dimaro, ma ha saltato tutte e cinque le partite del ciclo estivo e di conseguenza è indietro con la preparazione rispetto ai compagni di squadra”. Ile il ‘triangolo’ con Osi e Psg: da domani “Ha un piede dentro e l’altro fuori. Ma va da sé che da domaniripresa andranno fatte delle valutazioni e delle riflessioni connesse con l’ormai prossimo inizio della stagione. Le certezze relativesua partenza che esistevano un mese fa, oggi non ci sono più. È sempre altamente probabile, per carità, ma ilnon ha registrato nuove offerte ritenute congrue e di certo non lo svenderà”.