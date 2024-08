Il lunedì nero delle Borse contagia anche Milano | bruciati 15 miliardi Tempesta in arrivo o scivolone isolato? Ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) È un inizio di settimana nel segno di nubi nere quellomondiali. A dare il tono a questo5 agosto è stato soprattutto il Giappone, il cui indice Nikkei è crollato del 12% nella peggior giornata di contrattazioni dal 1987. A Tokyo gli investitori sono particolarmente nervosi per i possibili effetti controproducenti del massiccio interventoautorità di politica monetaria, che la scorsa settimana hanno svelato di aver iniettato qualcome 36,8di dollari nel sistema per tentare di rafforzare il valore dello yen negli scambi internazionali. Le ansie degli investitori comunque sono molte e di carattere globale – i timori di una recessione Usa, le mosse della Federal Reserve, gli spettri di una guerra regionale su vasta scala in Medio Oriente. E così il mood di giornata hato rapidamentegli scambi in Europa e negli Usa.