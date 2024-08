Il decreto ricostruzione è legge tutte le novità sui provvedimenti post sisma e i Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arriva il sì definitivo della Camera al cosiddetto, licenziato dal Senato, conle disposizioni di recupero-calamità, interventi di Protezione civile e organizzazione di grandi eventi internazionali. All’interno sono contenute anche le misure ad hoc per l’area dei, e iper le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite dalle recenti alluvioni. Contributi ai privati, accelerazione nelle procedure di ristoro, proroga dell’incarico al Commissario per lain Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ma anche risorse straordinarie per il vertice G7 di Brindisi e una norma sulla fondazione “Milano Cortina 2026”. Sono questi in sintesi, alcuni deicontenuti nel dl.