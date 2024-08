Il caso Imane Khelif e l’opinione di Maddalena Corvaglia | Se un bambino si identifica in un adulto ha diritto a guidare l’auto? – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) «Se un uomo si indentifica in una donna ha ildi combattere alle Olimpiadi contro una donna allora unche siin unha ildila macchina e acquistare bevande alcoliche?». Inizia così la pillolache l’ex velinalancia sui social per parlare deldella pugilee delle polemiche per la sua partecipazione ai giochi Olimpici di Parigi, aumentate dopo il ritiro di Angela Carini dal ring a soli 46 secondi dall’inizio del match con l’algerina.però sembra ignorare il fatto chesia una donna a tutti gli effetti, nata biologicamente donna, ma semplicemente con livelli di testosterone più alti della media. «In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?», si chiede, con in sottofondo la canzone “Hello” di Adele.