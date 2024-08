Guardia medica nuovo numero di telefono in Toscana per le cure non urgenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – Incambia ildiper chiamare la, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino feriale seguente. Da settembre arriva ildieuropeo 116117: ununico gratuito, raggiungibile nel giro di pochi mesi dall’interaattraverso fisso o cellulare e che dovrà essere digitato per lenon. Unostrumento che semplificherà l’accesso alla continuità assistenziale per cittadini e turisti (anche stranieri) e che si arricchirà nel tempo. A partire per prime, dal 16 settembre 2024, saranno la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia.