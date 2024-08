Gp d’Italia Salvini a Monza | Lavori finiti Il circuito è pronto e puntiamo a superare i 300mila tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – "è pronta., traguardo raggiunto. Oraa fare il tutto esaurito,al Gp d'Italia dell'1 settembre". Il ministro delle infrastrutture Matteo"battezza" il nuovo, "una delle piste migliori al mondo,è la F1". E per questo "ce la metterò tutta per rinnovare il contratto oltre il 2025. Certo, il massimo sarebbe continuare ad avere due Gp in Italia,e Imola". E sulle Olimpiadi a Parigi promette: "quando vedo le immagini del villaggio olimpico, voglio che gli atleti aCortina 2026 abbiano una accoglienza più dignitosa".