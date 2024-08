Goolsbee Fed se economia Usa si deteriora interverremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Se l'americana dovessersi la Fed interverrà: lo ha detto il presidente della Fed di Chicago Austanin un'intervista a Cnbc. Secondo quanto riporta la Bloomberg, peri dati sull'occupazione "ancora non indicano una recessione", sono solo "un numero", ma in ogni caso la Fed "deve prestare attenzione" alla debolezza del mercato del lavoro. Il presidente ha anche detto che "non avrebbe senso mantenere una politica restrittiva se l'si stesse indebolendo". Alla banca centrale americana è arrivato intanto l'attacco di Elon Musk. La Fed "deve tagliare i tassi. Sono stati sciocchi a non averlo ancora fatto", ha scritto il miliardario su X.