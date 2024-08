Giovane travolto a Mondello da minivan pirata della strada in fuga

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un ragazzo di 16 anni, figlio di un medico che in passato è stato primario dell’ospedale Villa Sofia, è stato investito nella notte tra domenica e lunedì ada unche è fuggito via senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in viale delle Palme, nei pressi di via Principessa Mafalda. I sanitari del (Monrealelive.it)