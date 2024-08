Galeno Juve domani GIUNTOLI incontra l’agente | i DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 agosto 2024), interesse perdel Porto in attacco:del calciatore brasiliano La, mentre cerca di risolvere la cessione di Federico Chiesa, si muove anche per cercare il successore e, come riportato da Gianluca Di Marzio, tra i preferiti dei bianconeri c’èdel Porto.il ds bianconeriincontrerà