Gaeta Forza l’alt e scappa rocambolesco inseguimento e poi l’arresto di un 24enne di Itri

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 5 agosto 2024)– Il 1° agosto a(LT), i Carabinieri della Tenenza di(LT), hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne residente ad(LT), già noto alle forze dell’ordine, il quale non si è fermato alimpostogli dai militari in uniforme e si è reso protagonista di una rocambolesca fuga svoltasi tra le L'articoloe poidi undiTemporeale Quotidiano.