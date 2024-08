Formula 1 Salvini | A Monza promessa mantenuta mantenere anche Imola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) “, quando abbiamo consegnato i lavori, in inizio anno in tanti hanno storto il naso dicendo che avremmo messo a rischio il Gran Premio. Oggi abbiamo 5 km di asfalto nuovo, perfetto, performante, fra i migliori di tutto il mondo, quattro sottopassi per mettere in sicurezza gli appassionati dividendo i pedoni dalle automobili. Quindi si conta di fare il tutto esaurito nella tre giorni di inizio settembre. La1 senzanon esiste”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine del sopralluogo al cantiere delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'Autodromo nazionale di. “Il massimo sarebbe continuare aentrambi i Grand Prix,