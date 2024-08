Fisco agosto mese di tregua Stop alle comunicazioni per i contribuenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 52024 – E’ scattata dal primolatra ile i. Da giovedì scorso e fino al 4 settembre è previsto loe inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate, salvo specifici casi di indifferibilità e urgenza. Sempre nello stesso periodo sono sospesi anche i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti – scrivono sul sito diOggi - quest’anno sono previsti due periodi di sospensione, in cui è precluso all’Agenzia l’invio di alcune tipologie di atti. Nel dettaglio dal 1° al 31e dal 1° al 31 dicembre l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere i seguenti atti: lesui controlli automatizzati, lesui controlli formali, leconcernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata, gli inviti all’adempimento.