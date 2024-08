Fake news assalti ai migranti e centinaia di arresti | cosa succede in Regno Unito e perché Starmer ora vuole un esercito di nuovi poliziotti – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Inla polizia potrà presto contare su «undi agenti specializzati» per far fronte ai violenti disordini scatenati dai gruppi dell’ultradestra anti-immigrati. Lo ha assicurato oggi il premier britannico Keir, alla prima vera “prova del fuoco” a un mese esatto dall’inizio del suo mandato a seguito della schiacciante vittoria dei laburisti alle elezioni del 4 luglio. Da giorni infatti le forze dell’ordine britanniche devono fare i conti con una serie di inquietantiin diverse zone del Paese organizzati dai gruppi più scatenati contro gli immigrati. Inquietanti, oltre che per la violenza organizzata, anche per la flagrante falsità del «fattore scatenante» legato alla cronaca che muoverebbe i rioters.