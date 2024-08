ENI | oltre 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’azienda cerca Addetti Sicurezza e Responsabili in Italia Eni, società integrata dell’energia, dove i progetti di innovazione e sostenibilità rappresentano un elemento determinante per il perseguimento della strategia aziendale ed in particolare per accelerare il percorso di transizione energetica, effettuerà100riguardanti diverse figure.