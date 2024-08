È attivo nell' Asl Toscana sud est un sevizio di counseling nutrizionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – È'Aslsud est undi 'nutrizionalè che punta a promuovere corretti stili di vista e a supportare la cittadinanza nel migliorare le proprie abitudini alimentari, in particolare in questo momento di caldo estivo e rischi per la salute.e province di Arezzo, Grosseto e Siena, si spiega in una nota dell'Asl, è possibile rivolgersi al servizio dirivolto a tutte le persone che necessitano di essere supportate nel miglioramento delle proprie abitudini alimentari. Il servizio è gratuito ed è strutturato in una serie di incontri con personale medico e dietisti con i quali è possibile analizzare le proprie abitudini e individuare spunti di miglioramento.