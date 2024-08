Dollaro in caduta sullo yen con la Fed l' euro sale a 11

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'attesa per una decisa sforbiciata ai tassi della Fed contribuisce a mandare al tappeto il, che cede lo 0,8% sull', con cui scambia a 1,1, livello che non si vedeva dall'inizio del 2022. Ben più disastrosa la seduta nei confronti dello yen: le politiche monetarie divergenti della Fed, che si appresta ad entrare in una fase di allentamento monetario, e della Boj, che ha avviato invece un irrigidimento, spingono lo yen in rialzo del 3% sulla valuta, con cui scambia a 142,7.