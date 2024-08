Dl Ricostruzione | ok Cameraora è legge

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 19.30 Via libera definitivo dall'Aula della Camera al decreto. Il testo, già approvato dal Senato, è. Il provvedimento è stato approvato con 153voti favorevoli, 94 contrari e 4 astenuti. Vengono introdotte norme urgenti "per lapost-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali".Nel testo sono confluite anche le misure previste dal decreto sui Campi Flegrei.