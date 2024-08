Dl infrastrutture | Musolino Iv ' è omnibus di problemi non urgenti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “Questo decreto legge si presenta come l'ennesimo, una miscellanea di disposizioni varie in cui, di veramente urgente, c'è ben poco”. Lo ha detto Dafne, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari costituzionali al Senato, nel corso della discussione generale sul dl. “Il testo è stato infarcito dei temi più disparati: le autostrade, le, il Piano Mattei, gli enti musicali, addirittura i contratti sportivi o la giustizia penale. Questo modo di legiferare non fa onore al governo e non rispetta il Parlamento. Come non rispetta il Parlamento la continua e pervicace ostilità del governo nei confronti della libera concorrenza. E' il caso delle gare per le concessioni autostradali.