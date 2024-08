Dl Infrastrutture | Giorgis Pd ' viola Costituzione sentenza Corte lo conferma'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “La recente146/24 dellacostituzionale ribadisce in maniera esplicita che un decreto-legge privo del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza e e/o disomogeneo è in contrasto con l'articolo 77 dellae che la sua invalidità non viene sanata dalla legge di conversione". Lo ha detto in Aula il senatore Andrea, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionali. "Difficile individuare le ragioni di straordinarietà dei casi alla base delle singole disposizioni e ancora più difficile è individuare una matrice razionalmente unitaria di queste ultime. Siamo di fronte all'ennesimo decreto omnibus, privo dei requisiti costituzionalmente prescritti per l'adozione dei decreti legge.