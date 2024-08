D' Amato e l' oro della rivincita | Dedicato a papà che non c' è più pensavo di smettere

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alice D’e Manila Esposito, 38 anni in due . Ventuno la prima, diciassette la seconda, entrambe del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Una ginnastica che va veloce da Genova a Napoli con un oro e un bronzo olimpico nella trave che sanno di storia. Due medaglie nelle quali c'è tutto, a cominciare dal senso didi Alice. La gemella, Asia, tifa da casa per via dell’infortunio e scoppia