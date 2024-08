Cyberattacco durante le Olimpiadi 2024 Grand Palais e Louvre tra i 40 musei vittime del furto di dati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono almeno 40 i, tra i quali ilche ospita parte degli eventi delledi Parigi, e illedi unoccorso nella notte tra il 3 e il 4 agosto. Secondo Le Parisien, gli autori hanno lanciato un ransomware, un programma malevolo in grado di limitare l’accesso al sito “infettato”, in attesa di ricevere un riscatto in denaro per renderlo di nuovo disponibile. Obiettivo era criptare parte deifinanziari raccolti dalle piattaforme e minacciare la loro diffusione a scopo di estorsione. Le autorità francesi hanno aperto una indagine e dell’inchiesta si occupa anche la BL2C, la Brigata per la lotta alla criminalità informatica. Gli autori dell’attacco hanno avvertito che intendono rendere pubblici i, o venderli al miglior offerente, se non otterranno quanto richiesto entro 48 ore.