Cosa si mangia e per cosa ci si lamenta alle Olimpiadi secondo TikTok

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non solo campioni, ma anche narratori, social media manager, debunker di miti olimpionici: gli atleti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 non si stanno limitando a far parlare dei loro risultati sportivi, ma stanno raccontando attraverso la loro viva voce, e grazie ai propri profili social, la loro esperienza, ciò che stanno vivendo, come dormono e, soprattutto,no.